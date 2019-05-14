إبداعات الخط العربي تثري أجواء «دبي مول» الرمضانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستقطب «دبي مول» ضيوفه خلال شهر رمضان المبارك، برحلة استكشاف للقيم والتقاليد الرمضانية الأصيلة، من خلال عرض مجموعة رائعة من أعمال الخط العربي لعدد من الفنانين الموهوبين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها «دبي مول» معرضاً لفن الخط العربي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الزوار تجربة ملهمة من وحي أجواء الشهر الفضيل. ويعرض المركز التجاري أعمالاً فنية لخطاطين مبدعين، تضم آيات قرآنية حول قيمة التسامح بلغات مختلفة.

وتعزيزاً للوعي والتنوّع الثقافي، يشارك «دبي مول» في مبادرة «رمضان دبي»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للاحتفاء بروح الشهر الفضيل، من خلال عرض العادات والتقاليد الإسلامية من مختلف الثقافات. ويعتبر رمضان الوقت الأمثل للاحتفال بـ«عام التسامح»، وأي وسيلة أفضل لذلك من التعرف إلى الشعائر والتاريخ الإسلاميين، من خلال مجموعة فريدة من الأنشطة وورش العمل المخصصة للرسم وكتابة الآيات القرآنية والرسم على الزجاج.

وخلال الفترة من 15-18 مايو الجاري، سيحظى ضيوف «دبي مول»، بمشاهدة عرض للخط العربي الضوئي، يضم بعض أعمال الفنان كريم جباري، الذي اختارته الجائزة الدولية للفن العام (IAPA) بين أفضل فناني الأماكن العامة في العالم. وتتضمن أعمال جباري نصوصاً مكتوبة بالخطين الكوفي والمغربي تنطوي على درجة عالية من التعقيد والاهتمام بأدق التفاصيل. وتعرض مجموعة «آرت نور» لوحات فنية لأسماء الله الحسنى، ما يتيح للضيوف تجربة مميزة في استكشاف القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك.

كما يعرض «دبي مول» المكعب التقني التفاعلي للقرآن الكريم من هيئة دبي للثقافة، الذي يتيح للضيوف اختيار آية قرآنية من مكتبة «دبي للثقافة»، وإنشاء نسخة مخطوطة عنها باللغة العربية ولغات أخرى. ويمكن للزوار أيضاً اختيار خمس آيات حول التسامح مخطوطة بأربعة أشكال من الخط العربي، ومتاحة للترجمة إلى ست لغات. . واحتفاءً بشهر الخير، سيزدان «دبي مول» بالزخارف والأشكال الرمضانية مثل الأهلّة والنجوم والفوانيس والإبل الذهبية.