لياقة.. تمرين «ديد ليفت تو رو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يمكن تأدية «ديد ليفت تو رو»، من خلال جمع تمريني «ديد ليفت» و«رو»، بحيث تتم ممارسته برفع القدمين عن الأرض وحمل الوزن.

ويعدّ «ديد ليفت تو رو» من التمرينات المتقدمة التي تتطلب اللياقة. ويأتي المزج بين التمارين بهدف تدريب عدد أكبر من عضلات الجسم، وهو يعتبر من التمارين الوظيفية التي تستخدم عضلات الجسم كلها.

ويتميز «ديد ليفت تو رو» بكونه يحرق عدداً كبيراً من السعرات الحرارية، إذ يمكن من خلال التمرين لساعة واحدة حرق 700 إلى 800 سعرة حرارية مقارنة بتمارين «الكارديو». وهذا التمرين يعدّ صعباً، لذا لا يمكن رفع التكرارات فيه، بل يجب الالتزام بعدد قليل، أي من ست إلى ثمانية تكرارات، ومن مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.