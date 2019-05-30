5 نصائح لتخفيف آلام الروماتيزم في رمضان

المصدر: إعداد: ديانا أيوب

قالت الاستشاري الأول في أمراض الروماتيزم، الدكتورة سعاد هناوي، إن «أمراض الروماتيزم هي أمراض تصيب الجهاز العضلي والأنسجة المحيطة به، وتمتد أعراضها لتشمل العديد من أعضاء الجسم الأخرى، ولذلك فإن كثيراً من الأمراض الروماتيزمية تسمى الأمراض الجهازية».

وأضافت أن «خلل الجهاز المناعي هو السبب الرئيس في معظم أمراض الروماتيزم، إذ يحارب جهاز المناعة خلايا الجسم بدلاً من محاربة الأجسام الغريبة كالجراثيم»، لافتة إلى أن آلام المفاصل تعد من الأعراض الرئيسة للعديد من أمراض الروماتيزم. ويمكن أن تسهم التغذية في التخفيف من هذه الآلام، لكن مع ضرورة الحفاظ على العلاج والتقيد بإرشادات الطبيب، حسب الدكتورة سعاد، التي تقدم خمس نصائح غذائية ينبغي الالتزام بها في رمضان وبشكل مستمر، ما يساعد على تخفيف أوجاع أمراض الروماتيزم.

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