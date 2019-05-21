تبولة السبانخ

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يتطلب الحفاظ على الوزن المثالي والرشاقة الالتزام بنظام غذائي صحي، قوامه الوجبات المُعدّة بطريقة صحية تحتوي على القليل من الدهون، وغنية بالخضراوات المتعدّدة والفيتامينات والمعادن. ويعتمد تحضير الطعام الصحي على شيّه بشكل أساسي، والتخفيف من استخدام الزيوت أو السمن. أما الحلويات الصحية فيمكن إعدادها بحليب منزوع الدسم، وتخفيف نسبة السكر بداخلها. والأهم من ذلك مراعاة الحصص الغذائية اليومية من البروتين والكربوهيدرات والدهون الأساسية لمدّ الجسم بالطاقة.

المقادير

300 غرام تمر هندي.

لتر من الماء الساخن.

كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.

ملون الطعام الأحمر (اختياري).

لتر من الماء.

500 غرام من السبانخ المغسول والمصفى.

ثلاث حبات من الطماطم المفرومة ناعماً.

حبة صغيرة من البصل صغيرة الحجم مفرومة ناعماً.

ربع ملعقة من الملح.

كوب من النعناع الطازج والمفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من البرغل الناعم (منقوع الماء).

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يفرم السبانخ ناعماً، ويوضع في وعاء عميق.

يضاف الطماطم والنعناع والبصل، وتقلب المواد مع بعضها بعضاً.

يخلط زيت الزيتون مع الملح وعصير الليمون جيداً.

يضاف البرغل للتبولة ثم يضاف الليمون والزيت، وتحرك حتى تتمازج النكهات وتقدم باردة.

القيمة الغذائية لكل 100 غرام

السعرات الحرارية: 113 سعرة

الكربوهيدرات: 10 غرامات

البروتين: 1.2 غرام

الدهون:7 غرامات.

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