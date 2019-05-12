5 نصائح لمرضى القلب الصائمين

المصدر: ديانا أيوب - دبي

متنوّعة هي أمراض القلب تبدأ من مشكلات ترتبط بضغط الدم، وتصل إلى مشكلات انسداد الشرايين أو ضعف عضلات القلب. وترى الأخصائية في أمراض القلب، الدكتورة ليلى المرزوقي، أن صيام مرضى القلب ممكن، لكنه يعتمد على طبيعة المرض وحالة المريض الصحية، فكثيرة هي الدراسات التي أكدت أنه يمكن للمريض الصيام، بشرط أن يكون صيامه لا يؤثر سلباً في صحته. وتقدم المرزوقي هنا خمس نصائح مهمة لمرضى القلب يمكنهم الالتزام بها للتمتع بصيام صحي في حال كانت حالتهم تتيح لهم أداء الفريضة.

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