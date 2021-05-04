طبق اليوم.. حمص مع سلطة لحم

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

يُعد طبق الحمص باللحم من ألذ وأشهر المقبلات التي تقدم في المطبخ الشامي خصوصاً، والعربي عموماً، سواء في الوجبات اليومية أو حتى في المناسبات الخاصة والعزائم العائلية.

ويعتبر طبق الحمص من الأطباق الجانبية، وأحياناً طبقاً رئيساً على موائد بلاد الشام في رمضان، حيث يتميز بنكهته الشهية وقيمته الغذائية المهمة المتأتية طبعاً من غناه بالعناصر المهمة لجسم الإنسان، وأبرزها الألياف والبروتينات والأملاح المعدنية.

في الوصفة التالية، يقوم الشيف بتحضير طبق الحمص بطريقة مبتكرة تعتمد على استبدال اللحم بسلطة لحم البقر التايلاندية، للحصول على مزيج من المذاقات والنكهات المتعددة التي تجمع بين الطعم الحلو والحار والمالح.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير ونصائح من الشيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.