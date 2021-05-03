طبق اليوم.. «ساندويتش» البسطرمة ومتبّل الباذنجان

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

يُعد متبل الباذنجان أو ما يطلق عليه في بعض البلدان العربية أيضاً «بابا غنوج»، من أشهر المقبلات في المطبخ العربي، خصوصاً في بلاد الشام، الذي يقدم فيه هذا الطبق إلى جانب العديد من الأطباق الرئيسة المتنوعة، مثل اللحوم والأسماك والمشاوي.

ويتميز متبل الباذنجان بشهرته التي اكتسحت مختلف مناطق الوطن العربي، وذلك بفضل سهولة وسرعة تحضيره وكلفته القليلة التي تناسب ميزانية كل عائلة، باعتبار وجود الباذنجان في مطبخ كل امرأة عربية.

أما طريقة تحضيره، فهي متاحة ويسيرة، إذ يتم إعداد المتبل عن طريق شوي الباذنجان لإعطائه نكهة مدخنة لذيذة، ثم هرسه ومزجه مع الطحينة وعصير الليمون الذي يضفي عليه مذاقاً حامضاً يحبذه الكثيرون.

في الوصفة التالية، يقدم لنا الشيف سيزر نصر متبل الباذنجان بطريقة جديدة سيكون فيها مرافقاً للبسطرمة في وجبة «الكرواسون» الخفيفة واللذيذة التي تعتبر خياراً ملائماً جداً لوصفات رمضان، سواء على طاولة الإفطار أو خلال سهرات رمضان الطويلة.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير ونصائح من الشيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.