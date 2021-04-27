طبق اليوم.. كبسة الروبيان

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها ل «الإمارات اليوم » الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

تعتبر الكبسة من أشهر الأطباق الخليجية التي عرفت بها المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وتعد من الأكلات العربية المفضلة في كثير من الدول.

يتميز طبق الكبسة الشهير بطعمه الشهي والغني بالبهارات. أما عن طرق إعداده فقد عرف عادة بطبخه مع الدجاج أو اللحم، أما في الوصفة التالية، فقد تم دمج الروبيان إلى أرز الكبسة لنحصل على طبق لذيذ وغني بجميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان.

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