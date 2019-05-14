جمارك دبي توزع 20 ألف وجبة على السائقين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت جمارك دبي باكورة مبادراتها الرمضانية «سواعد الفرضة»، التي تهدف إلى توزيع 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان على قائدي المركبات قبيل أذان المغرب، بواقع 5000 وجبة كل يوم سبت، بالقرب من تقاطع الإشارات المرورية الواصل بين شارعي الشيخ راشد والميناء، من أجل تعزيز مفهوم الإحسان في المجتمع.

الفعالية جاءت ضمن الحملة الرمضانية لفريق غيّاث التطوعي، وقسم المسؤولية المجتمعية في جمارك دبي، وشارك فيها المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، والقنصل الأميركي في دبي، فيليب فراين، ونحو 200 متطوع من أعضاء الفريق مع أطفالهم وضباط وأفراد مركز شرطة الموانئ ومجموعة أطفال.

وتسعى حملة «سواعد الفرضة» إلى تعميق العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم الإحسان الذي رسّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.وقال مصبح إن جمارك دبي تحرص سنوياً على تنظيم مبادرات خيرية في رمضان، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق التضامن المجتمعي، وتعزيز العطاء الذي أمر به ديننا الحنيف، وبما ينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة، وأهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الرامية لإحداث تأثير إيجابي، عبر تشجيع الأفراد والمؤسسات على خدمة المجتمع، ودعم مجال العمل التطوعي.

وعبّر القنصل العام الأميركي في دبي عن سعادته بمشاركته الأولى في فعالية رمضانية منذ توليه مهام عمله في الدولة مارس الماضي.