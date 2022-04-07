أطعمة ومشروبات تسبب الخمول بعد تناول الإفطار في رمضان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء التغذية، مفاجأة عن سبب الشعور بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان، قائلا إن نوع الغذاء وليس الكم هو الذي يسبب الخمول.

وحول الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول تشمل:

1- الدجاج المقلي:

يمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحلة للحظة الأولى، بسبب كثرة الشحوم و الإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية، وفق موقع "Eat This,Not That".

ومن جانبها، قالت خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ، إن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم.

وأشارت يونغ، أن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، موصية بمحاولة استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء أو المياه الغازية.

وأوضحت يونغ أن الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الطاقة، مشيرة إلى أنها يتم هضمها بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم، وعندما ينخفض سكر الدم في النهاية.