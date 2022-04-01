غداً السبت أول أيام شهر رمضان في الإمارات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1443 هجرية وأن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد أعضاء اللجنة في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مقر دائرة القضاء أبوظبي، إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها رؤية هلال شهر رمضان وعليه فإن اليوم الجمعة أبريل هو المتمم لشهر شعبان وإن غدا السبت 2 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك.

وكانت إجراءات رؤية هلال شهر رمضان المبارك بدأت اليوم عقب صلاة المغرب بدائرة القضاء اجراءات تحري هلال رمضان، كما قامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما ثبت لديها، كما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

بهذه المناسبة الكريمة، رفعت اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.