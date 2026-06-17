الصين تنفي تدريب جنود روس للحرب في أوكرانيا

نفت الصين تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بشأن تدريب جنود روس على الأراضي الصينية من أجل القتال في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة»، مضيفاً أن التصريحات ذات الصلة محض افتراء وتشهير.

وكانت كالاس صرّحت، في لوكسمبورغ، أن الاتحاد الأوروبي تحقق من تقارير تفيد بأن الجيش الصيني درّب أفراداً من روسيا للقتال في أوكرانيا. من جانبه، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التدريبات جرت في مواقع عدة بالصين، وإن مئات الجنود الروس تلقوا تدريبات.