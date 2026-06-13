ضربات أوكرانية تطال مدينة في تتارستان الروسية

تعرّض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تتارستان الروسية، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا، لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية، أمس، حسبما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني.

وأفاد الجيش الأوكراني بأنه استهدف مصفاة النفط الرئيسة «تانيكو» في تتارستان، بإضافة إلى مصنع لإنتاج المطاط الصناعي المستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية في مدينة «توغلياتي» الواقعة على نهر «الفولغا» في منطقة «سامارا».

وكثّفت كييف ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في روسيا في السنة الخامسة من الحرب، مستهدفة مواقع بعيدة مثل جبال الأورال.