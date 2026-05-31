طبيب ترامب: الرئيس «لائق تماماً»

قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الرئيس يتمتع «بصحة ممتازة»، و«لائق تماماً» للعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة، بعد إجراء فحص طبي له في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني.

وذكر تقرير للدكتور شون باربابيلا، أن ترامب خضع لفحص بالأشعة المقطعية، وتصوير آخر للقلب، إلى جانب فحوص للسرطان وتقييمات وقائية أخرى، أجراها 22 متخصصاً، فيما قال ترامب (79 عاماً) بعد زيارة المركز الطبي إن نتائج الفحوص جاءت «مثالية تماماً».

وبلغ وزن الرئيس ترامب 108 كيلوغرامات، بزيادة ستة كيلوغرامات على الفحص الطبي الذي خضع له في أبريل 2025. وقد أعطاه الأطباء إرشادات بشأن نظامه الغذائي ونشاطه البدني، وفقدان الوزن، لكنهم خلصوا إلى أن «أداءه المعرفي والبدني ممتاز».

وجاء ذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض، عقب خضوع الرئيس لثالث فحص طبي حضوري خلال 13 شهراً.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن منتقدين القول إن التقارير المتعلقة بصحة ترامب غالباً ما تتضمن لغة رائعة، لكنها تفتقر إلى حقائق يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وأشار الدكتور شون باربابيلا إلى أن ترامب، الذي سيبلغ الـ80 من عمره الشهر المقبل، يتمتع بعمر قلبي يقدر بأنه أصغر بنحو 14 عاماً من عمره الفعلي، ليكرر بذلك التقييم نفسه الذي قدمه عقب فحص في أكتوبر الماضي.

وثارت تكهنات متكررة خلال الفترة الأخيرة بشأن صحة ترامب، بعدما انتشرت عبر الإنترنت صور لكدمات في يديه، بدا أن بعضها تغطيه مستحضرات تجميل، إضافة إلى ظهور ساقيه بشكل متورم، بحسب «د.ب.أ». وتطرق باربابيلا إلى هذه المسألة، موضحاً أن الكدمات «مرتبطة بالمصافحات المتكررة مع استخدام الإسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو تأثير شائع وغير خطر للعلاج بالإسبرين».

وكان البيت الأبيض أرجع الكدمات، في وقت سابق، إلى استخدام أدوية تسييل الدم. كما أشار الطبيب إلى وجود «تورم طفيف أسفل الساقين»، وأكد أنه تحسن مقارنة بالعام الماضي. وأضاف الطبيب أن سمع الرئيس «سليم»، لكنه أشار إلى وجود ندبة في الأذن اليمنى، تتوافق مع إصابة سابقة بطلق ناري.