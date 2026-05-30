انكماش الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول

أظهرت بيانات نهائية، ​صدرت أمس عن مكتب الإحصاءات الفرنسي، ‌أن ​الاقتصاد انكمش بشكل طفيف، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يختلف عن القراءة الأولية التي كانت تشير إلى عدم تسجيل نمو أو انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأعلن مكتب الإحصاءات عن معدل تغير في النشاط الاقتصادي بلغ سالب 0.1%، ‌أي أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، وشمل 19 خبيراً اقتصادياً، ‌وبلغ 0%.

وقال مكتب الإحصاءات ‌إن الصادرات انخفضت 3.5%، ‌بعد ارتفاعها 0.9% ‌في الربع السابق، متأثرة بتراجع الصادرات المرتبطة بقطاع الطيران.