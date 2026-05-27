دراسة تكشف تزايد اعتماد ألمانيا على الصين في سلع استراتيجية

أظهرت دراسة جديدة أن اعتماد ألمانيا على الصين يتزايد في سلع ومواد خام استراتيجية، مثل البطاريات والألواح الشمسية والمضادات الحيوية، رغم أن الهدف المعلن للحكومة الألمانية يسير في الاتجاه المعاكس.

ووفقاً لمؤسسة «فريدريش ناومان من أجل الحرية»، استناداً إلى بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن نحو ثلثي الواردات المباشرة من بطاريات «الليثيوم - أيون» جاءت من الصين، خلال العام الماضي، بعدما كانت تبلغ نحو النصف قبل عامين.

وأوضحت المؤسسة أن صادرات الصين إلى ألمانيا من الألواح الشمسية، ارتفعت من نحو 89% إلى ما يقرب من 93%، بينما زادت صادراتها من المضادات الحيوية من نحو 65% إلى 73%.

وانتقد مُعد الدراسة فريدريك شبور، الذي يدير مكاتب المؤسسة، هذا التطور قائلاً: «في المجالات الحساسة تحديداً، لا تقوم ألمانيا بتنويع مصادرها، بل تصبح أكثر اعتمادية، وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر».

وأشار شبور إلى «استراتيجية الصين» التي وضعتها الحكومة الألمانية عام 2023، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.

وبحسب الدراسة، ارتفعت أيضاً حصة الصين من واردات ألمانيا من المعادن مثل المغنيسيوم والغاليوم والغرمانيوم، كما تعد الصين المورد الوحيد تقريباً لبعض العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع المغناطيسات الدائمة للمحركات الكهربائية.

ورغم تراجع حصة الصين من إجمالي واردات العناصر الأرضية النادرة، فإن قيمة هذه الواردات ارتفعت.

وأشارت الدراسة إلى أن التحليل يقتصر على الواردات المباشرة من الصين، ولا يشمل الشحنات القادمة من دول ثالثة تحتوي على مكونات أولية صينية.

يشار إلى أن الكشف عن الدراسة الجديدة جاء في وقت من المنتظر أن تزور الصين، اليوم، وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي.