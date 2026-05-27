اليابان تنفي تأخير استلام صواريخ أميركية

أعلن وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، أمس، أن خطط بلاده لشراء صواريخ «توماهوك» المجنحة الأميركية الصنع، خلال الفترة بين العامين الماليين 2025 و2027، لاتزال وفق الجدول الزمني المقرر، بحسب وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ذكرت، أخيراً، أن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، حذر كويزومي، خلال اتصال هاتفي، من حدوث تأخير في تسليم الصواريخ.

وقال كويزومي في مؤتمر صحافي: «لم تجرِ أي محادثات من هذا القبيل»، مؤكداً أن اليابان «ستواصل التنسيق مع واشنطن لضمان عملية تأمين الصواريخ».