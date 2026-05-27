كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق غواصة نووية

‌قال ​وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن جيو باك، أمس، ‌إن سيؤول تسعى إلى إطلاق أول غواصة تعمل ‌بالطاقة ‌النووية ‌بحلول منتصف ​ثلاثينات القرن الحالي.

وأضاف باك أن إطلاق الغواصة يأتي في إطار ​برنامج جديد، يهدف إلى التصدي للتهديدات النووية والصاروخية التي تطلقها كوريا الشمالية ‌من غواصاتها.

جاء ذلك في وقت أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، أمس، عدداً من المقذوفات باتجاه البحر الأصفر، من بينها صاروخ باليستي.

وأجرت بيونغ يانغ، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من اختبارات الصواريخ، وقال محللون إنها قد تحاول استغلال تراجع تأثير القانون الدولي لترسيخ وضعها النووي.

كذلك تجاهل الشطر الشمالي مراراً جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتحسين العلاقات، ودأب على وصف سيؤول بأنها خصمه «الأشد عداء»، وأفادت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، برصد إطلاق «مقذوفات عدة» من مدينة تشونغجو في كوريا الشمالية إلى بحر اليابان، من بينها صاروخ باليستي قصير المدى.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ حلّقت لمسافة نحو 80 كيلومتراً.