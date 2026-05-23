«الناتو» يرحّب بتعهد ترامب بإرسال جنود إلى بولندا

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بالإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإرسال جنود إضافيين يبلغ عددهم 5000 جندي إلى بولندا، بينما يستعد كبار مبعوثي الحلف لخفض في الموارد الأميركية العسكرية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. وقال روته إن التركيز لايزال منصباً على تعزيز الإنفاق بحيث يتم التمكن من الدفاع عن الأمن الأوروبي، فيما تطالب أميركا دولاً أخرى بحماية نفسها بدلاً من الاعتماد على واشنطن.

وأضاف روته للصحافيين في هلسينبورغ، بالسويد أن الأوروبيين يوفون بالتزاماتهم باستثمار 5% من الناتج الاقتصادي في الإنفاق الدفاعي.