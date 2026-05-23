سيؤول تسعى للحصول على صواريخ أميركية

أعلنت الوكالة الحكومية لمشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية، أن سيؤول وضعت اللمسات الأخيرة لخطة تهدف إلى الحصول على صواريخ اعتراضية أميركية، طراز «إس إم -6» التي تُحمل على السفن، بحلول عام 2034، وذلك في مسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية.

وقالت الوكالة إن لجنة تعزيز مشروع الدفاع، وهي هيئة صنع القرار في ما يتعلق بمشتريات الأسلحة، وتتبع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، وافقت على مشروع بقيمة 351.5 مليون دولار للحصول على تلك الصواريخ والمعدات ذات الصلة، وفقاً لما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس.

ويعد طراز «إس إم -6» صاروخاً دفاعياً متطوراً مصمماً للسفن الحربية، يمكنه رصد وتدمير عدد كبير من الأهداف التي تشكل تهديدات.

ويبلغ أقصى مدى للصاروخ 460 كيلومتراً، ويزيد إلى 36 كيلومتراً، وهو مصمم لتتبع الأهداف مباشرة بالرادار الخاص به.

وتعتزم القوات المسلحة الكورية الجنوبية، تجهيز المدمرة «داسان جيونج ياكيون» من طراز «إيجيس»، التي تزن 8200 طن، لتدخل الخدمة في وقت لاحق هذا العام.