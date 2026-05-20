رئيس وزراء إسباني سابق قيد التحقيق

وُضع رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي السابق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، قيد التحقيق، بتهمة استغلال النفوذ وجرائم مرتبطة بها، وفق ما أعلنت محكمة، أمس.

وسيتم استدعاء ثاباتيرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2011، للإدلاء بإفادته في الثاني من يونيو المقبل، بحسب بيان للمحكمة الجنائية العليا في إسبانيا.

وتتمحور القضية حول إنقاذ شركة الطيران «بلاس ألترا» المرتبطة بفنزويلا، خلال جائحة «كوفيد-19»، بعد سنوات من مغادرة ثاباتيرو منصبه.

وأثار إنقاذ «بلاس ألترا» جدلاً واسعاً في إسبانيا، حيث شككت أحزاب معارضة في الوضع المالي للشركة وصلاتها بفنزويلا.