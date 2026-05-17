تراجع الأرباح الربعية لشركات تصنيع السيارات الألمانية

رغم تراجع حجم الإيرادات، تمكنت الشركات الـ40 المدرجة على «مؤشر داكس»، المؤشر الرئيس للبورصة الألمانية، من زيادة إجمالي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تكبدت جميع شركات تصنيع السيارات المدرجة على المؤشر تراجعاً في أرباحها.

ووفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات «إي واي»، فقد انخفضت إيرادات الشركات الـ40 في الفترة المذكورة بنسبة 3.7%، في حين ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وكان القطاع المالي المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث سجل قفزة قياسية في الأرباح بلغت 15.9%، في حين لم تحقق شركات القطاع الصناعي سوى زيادة بنسبة 0.5% في الأرباح. وحققت شركة «دويتشه تليكوم» أعلى أرباح ربع سنوية بواقع 5.8 مليارات يورو، تلتها شركة «أليانز» بـ4.5 مليارات يورو، ثم شركة «إي أون» بـ3.9 مليارات يورو.

وفي المقابل، لم يتم تسجيل أية خسائر في الربع الأول من العام الجاري بين كبرى الشركات الألمانية المدرجة في البورصة، باستثناء شركتي «زالاندو»، و«بورشه أوتوموبيل هولدينغ». وحققت شركات «إي أون»، و«سيمنس إنرجي»، وشركة إعادة التأمين «ميونيخ ري» نمواً قوياً بشكل ملحوظ في الأرباح، بينما تكبدت جميع شركات تصنيع السيارات المدرجة على مؤشر «داكس» تراجعاً في أرباحها.

ووصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إي واي»، هنريك ألرس، بداية العام الجديد بالمتعثرة، مشيراً إلى أن التدقيق في التفاصيل يظهر مشهداً متبايناً، حيث قال: «على الرغم من الركود الاقتصادي، فإن القطاع المالي يتألق بأرقام ممتازة، مستفيداً من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة، وتراجع معدلات التعويضات لدى شركات التأمين، فضلاً عن التقلبات العالية في السوق».

وفي ظل ضعف حالة الاقتصاد العالمي، تسببت الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المعقدة في ضغوط وخسائر حادة لعدد من الشركات الصناعية التقليدية.

بدوره، حذّر المدير في شركة «إي واي»، يان برورهيلكر، من وجود مشكلات هيكلية. وقال: «نموذج الأعمال الحالي لألمانيا، التي كانت تُعد في السابق بطل العالم في التصدير، لم يعد فعالاً»، لافتاً إلى أن الصين باتت تبرز كمنافس شرس، في وقت لاتزال فيه التكاليف داخل ألمانيا مرتفعة للغاية.