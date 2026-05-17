ارتفاع الوقود «ضربة قاضية» لشركة الطيران منخفضة الكلفة

تدّخر الأميركية، تشيلسي بلاكمور، كل عام، من أجل قضاء إجازة سنوية مع والدتها البالغة من العمر 58 عاماً. وهذا العام، وبعد أن حصلتا على عرض مغرٍ للغاية، خططتا للانطلاق في رحلة بحرية مع ديزني من أورلاندو. ولتقليل التكاليف اشترت أرخص تذاكر طيران استطاعت العثور عليها، وهي تذكرة ذهاب وإياب بقيمة 500 دولار (نحو 1835 درهماً) على طيران «سبيريت» الاقتصادي.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وتقليل خيارات السفر الصيفي للعديد من الأميركيين، وسط الدوامة الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب على إيران.

عندما فتحت بلاكمور، تطبيق شركة الطيران «سبيريت»، وجدت رسالة تعلن فيها الشركة أنها ستوقف عملياتها، ومن أن رحلتها قد أُلغيت. وقالت بلاكمور، البالغة من العمر 35 عاماً، وهي مصورة ووكيلة سفر مقيمة في «ماساتشوستس»: «بقيت لمدة خمس ساعات تقريباً وأنا أحاول البحث عن رحلات طيران جديدة».

يقول خبراء السفر إن إفلاس شركة «سبيريت»، ما هو إلا نذير بالفوضى التي ستجلبها ارتفاعات أسعار الطاقة هذا الصيف، فيما من المتوقع أن يشعر جميع المسافرين، سواء كانوا سائقي سيارات أو ركاب طائرات، بتبعات هذه الأزمة.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«مبادرة العمل التأسيسي التعاوني»، وهي مؤسسة فكرية اقتصادية، ليندسي أوينز: «تُعد شركة (سبيريت)، من نواحٍ عدة، رمزاً لما يشعر به معظم الأميركيين في الوقت الحالي؛ وهو ضربة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الوقود على وجه الخصوص».

وأضافت: «نحن جميعاً مثل شركة (سبيريت)، عندما يتعلق الأمر بالشعور بالضيق والقلق الشديدين بشأن ارتفاع أسعار الوقود».

لقد قفزت أسعار النفط الأميركية بأكثر من 30% منذ إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس منتجات النفط والغاز في العالم، في بداية الحرب. ووصلت أسعار الوقود في محطات التزويد إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ العام 2022، عندما شلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا الإمدادات العالمية من النفط، كما يبلغ متوسط سعر البنزين الحالي على الصعيد الوطني داخل الولايات المتحدة 4.56 دولارات للغالون، أي بزيادة تزيد على دولار واحد للغالون مقارنة بالعام الماضي. وفي بعض الولايات تجاوز متوسط أسعار البنزين ستة دولارات للغالون.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواصل التلميح إلى إبرام اتفاقات سلام مع إيران، يحذر الخبراء من أن استعادة إنتاج الطاقة في منطقة الخليج بالكامل قد تستغرق أشهراً أو ربما سنوات، حتى بعد انتهاء الصراع.

وقد تضررت شركات الطيران، التي تعتمد بشكل كبير على وقود الطائرات، بشكل خاص. وفي حين يمكن لشركات الطيران الكبرى الأخرى مثل «يونايتد» و«دلتا» تقليص عدد الرحلات، وزيادة الرسوم لتعويض ارتفاع التكاليف، فإن شركات الطيران الاقتصادي تعمل بهامش ربح ضئيل يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الوقود.

وقبل إغلاقها، أفادت تقارير بأن شركة «سبيريت» كانت تجري مفاوضات حول صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع البيت الأبيض، كما أن ترامب طرح فكرة شراء الحكومة للشركة، كما طلبت شركات طيران اقتصادية أخرى تعاني من صعوبات، بما في ذلك «فرونتير» و«أفيلو»، من إدارة ترامب النظر في تقديم حزمة مساعدات حكومية بقيمة 2.5 مليار دولار لقطاع الطيران منخفض التكلفة، لمساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار. إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات، وأوقفت «سبيريت» عملياتها فجأة في الثاني من مايو 2026.

وفي أعقاب إغلاق الشركة، أشارت «سبيريت» على وجه التحديد إلى صدمة ارتفاع أسعار وقود الطائرات باعتبارها «ضربة قاضية» لشركة الطيران منخفضة الكلفة. وقال محامٍ للشركة إن ارتفاع أسعار الوقود ترك الشركة، التي كانت تعاني بالفعل من مشكلات مالية أخرى «بلا مخرج».

ومن المتوقع أن تستمر تداعيات توقف شركة «سبيريت» عن العمل لفترة أطول بكثير من أزمة النفط الحالية. ويقول خبراء القطاع إن اختفاء «سبيريت» سيعني أن المسافرين سيُضطرون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل تذاكر السفر على الخطوط الجوية الأخرى بسبب انخفاض المنافسة.

بدوره قال الخبير في مجال الطيران والسفر في مشروع الحريات الاقتصادية الأميركية، ويليام ماكجي: «حتى لو لم تكن تفضل شركة (سبيريت)، وحتى لو لم تسافر معها من قبل، فإنك إذا كنت تسافر على خطوط كانت (سبيريت) تسيّر رحلات عليها؛ فأنت تستفيد من وجودها».

وعندما سارعت الأميركية بلاكمور لإعادة الحجز على أرخص رحلة طيران تمكنت من العثور عليها، انتهى بها الأمر إلى إنفاق 800 دولار على تذكرتين على طيران «ساوثويست»، والتي، على عكس تذاكرها مع شركة «سبيريت»، لم تشمل حتى حقيبة مسجلة. عن «الغارديان»