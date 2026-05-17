«مرسيدس - بنز» مستعدة لدخول الإنتاج الدفاعي

قال ​الرئيس التنفيذي لـ«مرسيدس-بنز»، أولا كالينيوس، لـ«وول ‌ستريت ​جورنال»، إن شركة صناعة السيارات الألمانية مستعدة للدخول في مجال الإنتاج الدفاعي، شريطة أن يكون ذلك «مجدياً من الناحية التجارية».

وأضاف: «أصبح العالم مكاناً أكثر ⁠تقلباً، وأعتقد أنه من الواضح تماماً أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز وجودها في مجال الدفاع.. إذا كان بإمكاننا ‌لعب دور إيجابي في ذلك، فسنكون على استعداد للقيام به».

وأوضح أن «العمليات ‌المتعلقة بالدفاع ستشكل حصة ضئيلة من ‌أعمال الشركة مقارنة بإنتاج السيارات»، لكنه ‌أضاف أنها قد ‌تصبح «قطاعاً متخصصاً متنامياً» يسهم في تحسين نتائج الأعمال.