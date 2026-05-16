اليابان تمدد خفض المخزونات الإلزامية للنفط الخام

قالت وزارة الصناعة اليابانية، ​أمس، إن طوكيو ستُبقي على المستوى الإلزامي المخفض لمخزونات النفط الخام الخاصة حتى 15 يونيو المقبل، في خطوة تمدد العمل بهذا الإجراء.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن البلاد وفرت مصادر بديلة لأكثر من 70% من النفط الخام الذي لا ​يمر عبر مضيق ​هرمز للشهر المقبل، مقارنة بنحو 60% ​في مايو الجاري.

يشار إلى أن اليابان لن تبدأ الجولة الثالثة من عمليات الإفراج عن احتياطاتها المحلية من النفط هذا الشهر، حيث إن الكميات التي أفرجت عنها طوكيو حتى الآن تكفي ​لتلبية الطلب خلال يونيو.