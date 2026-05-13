ماليزيا تدرس خفضاً إضافياً على دعم الوقود

أعلن نائب وزير المالية الماليزي، ليو تشين تونج، أمس، أن بلاده ستواصل تنفيذ الإصلاحات الخاصة بدعم الوقود، وذلك رغم احتمال إجراء انتخابات عامة في عام 2026، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز».

وقال ليو، خلال فعالية، إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستقوم «بخفض طفيف لحصة» الوقود المدعوم المخصص للماليزيين، وذلك بهدف مواجهة الطلب عليه، مع ضمان حماية ذوي الدخل المنخفض من الأفراد في ظل أزمة الطاقة العالمية.

ويستعد صُنّاع السياسات في ماليزيا لاعتماد نهج أكثر استهدافاً في تقديم الدعم، وذلك مع استمرار ارتفاع كُلفة الطاقة العالمية نتيجة حرب إيران.