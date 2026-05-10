صادرات الصين ترتفع 14.1% في أبريل

سجلت الصين زيادة في صادراتها في أبريل الماضي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 25.3% خلال الفترة ذاتها، على الرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. وتُعتبر هذه الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك، أعلى من توقعات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أوردتها وكالة «بلومبرغ»، ترقبوا زيادة بنسبة 8.47% للصادرات و20% للواردات. وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11.3% في أبريل على أساس سنوي. وصدرت هذه البيانات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الصين الأسبوع المقبل، وهي تعكس فارقاً كبيراً عن أرقام مارس التي سجّلت تراجعاً حاداً بنسبة 26.5% تحت تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.