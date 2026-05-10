الأصول الرقمية تُكبّد الشركة الأم لـ «تروث سوشيال» 406 ملايين دولار خسائر

أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تسجيل خسائر صافية بلغت 406 ملايين دولار في الربع الأول 2026، ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة.

وقالت «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» في بيان، إنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 31 مارس.

ويملك ترامب الذي يستخدم «تروث سوشيال» بانتظام لنشر تصريحاته، نحو 41% من أسهم المجموعة.

وتنشط المجموعة أيضاً في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة التي تعد من اهتمامات ترامب الأخيرة. إلا أن انخفاض قيمة هذه العملات أثر بشدة على مجموعة ترامب، حيث تراجع سعر البيتكوين من نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر إلى أقل من 70 ألف دولار في مارس. وانتعشت قيمته منذ ذلك الحين إلى ما يزيد قليلاً على 80 ألف دولار.

ولأن المجموعة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبِعها، فقد سجّلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول 2026. وأوضحت المجموعة أن «الجزء الأكبر» من الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

ووفقاً لبياناتها، فقد أعلنت «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» عن إيرادات بلغت 900 ألف دولار خلال الربع الأول 2026، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لشركة تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.47 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت المجموعة عن اندماجها مع شركة «تي آيه إي» الأميركية المتخصصة في تطوير تقنية الاندماج النووي، وكان من المتوقع إتمام هذه الصفقة في منتصف عام 2026.