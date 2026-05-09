استطلاع: 48% من الألمان يتوقعون نهاية مبكرة لائتلاف ميرتس

أظهر استطلاع حديث للرأي، تزايد شكوك المواطنين في ألمانيا بشأن قدرة الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أعوام.

ووفقاً للاستطلاع الذي أُجري بتكليف من محطة «زد دي إف» التلفزيونية، قال 48% من المشاركين إنهم يتوقعون نهاية مبكرة للائتلاف الحاكم، وهو ارتفاع واضح مقارنة باستطلاع مارس الماضي الذي بلغت فيه النسبة 30%.

في المقابل، لم يعد سوى 47% يتوقعون استمرار الحكومة، التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ عام، حتى الانتخابات المقررة في عام 2029، بعدما بلغت نسبة هؤلاء 66% في مارس.

وبحسب «زد دي إف»، أُجري الاستطلاع بين الخامس والسابع من مايو الجاري، وشمل 1240 ناخباً جرى اختيارهم عشوائياً عبر الهاتف والإنترنت.

وفي ما يعرف بـ«استطلاع الأحد»، حافظ التحالف المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على نسبة 25% دون تغيير مقارنة باستطلاع أبريل الماضي، بينما بقي الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 12%.

ووفقاً لهذه النتائج لن يتمكن الائتلاف الحاكم الحالي من الحصول على أغلبية في البرلمان الألماني في حال تم إجراء انتخابات عامة الأحد المقبل.

واستمر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي في الصدارة بنسبة 27% بزيادة نقطة واحدة عن آخر استطلاع، كما أظهرت استطلاعات أخرى أجرتها مؤسسات بحثية مختلفة خلال الفترة الأخيرة تقدم البديل الألماني على التحالف المسيحي.

وتراجع حزب الخضر في «استطلاع الأحد» بمقدار نقطة واحدة إلى 13%، بينما استقر حزب اليسار عند 11%، وكذلك الحزب الديمقراطي الحر عند 3%.