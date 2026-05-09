«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها

​قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة ​للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من ​السلع الغذائية المتداولة ​عالمياً، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في مارس السابق.

إلى ذلك، رفعت «الفاو» تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 ‌مليارات طن، بزيادة 6% ​عن المستويات المسجلة قبل عام.