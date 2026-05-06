روسيا وأوكرانيا تُعلنان هدنتين منفصلتين

أعلنت أوكرانيا وقفاً لإطلاق النار بدءاً من اليوم، قبل يومين من سريان هدنة أعلنتها موسكو, بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، محذّرة من أنها سترد على أي هجوم روسي.

وفي حين هدّد الجيش الروسي بشن «ضربة صاروخية كبيرة» على كييف, في حال انتهاك وقف إطلاق النار, المعلن في الثامن والتاسع من مايو الجاري، ردّ الرئيس الأوكراني, فولوديمير زيلينسكي, مساء أول من أمس، بإعلان بدء سريان وقف لإطلاق النار من ليل السادس من مايو.

وحذّر زيلينسكي من أن أوكرانيا «ستتعامل بالمثل» مع روسيا «من تلك اللحظة فصاعداً», وقال: «حان الوقت للقادة الروس لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حربهم».