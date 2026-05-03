«سبيريت إيرلاينز» تبدأ «وقفاً تدريجياً» لأنشطتها

أعلنت شركة الطيران الأميركية منخفضة الكُلفة (سبيريت إيرلاينز)، إلغاء كل رحلاتها، والبدء «بوقف تدريجي» لأنشطتها، بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من البيت الأبيض، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار في أواخر أبريل الماضي، إلى احتمال أن تشتري الدولة، الشركة التي سبق أن أشهرت إفلاسها مرتين في عام 2025، لإنقاذ آلاف الوظائف فيها. وبحسب بيانات وزارة النقل الأميركية، فإن «سبيريت إيرلاينز» التي تأسست عام 1992، وتشتهر بطائراتها الصفراء الزاهية، هي تاسع أكبر شركة طيران أميركية من ناحية عدد الركاب، إذ بلغ عدد ركابها 28 مليوناً بين فبراير 2025 ويناير 2026، وكان عدد موظفيها يزيد قليلاً على 11 ألفاً في عام 2024.