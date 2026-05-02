قطاع اللوجستيات في الصين يحافظ على زخمه

حافظ قطاع اللوجستيات في الصين على زخم مستقر في الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت المؤشرات الرئيسة نمواً قوياً. وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أظهرت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن إجمالي قيمة اللوجستيات الاجتماعية في الصين خلال الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، بلغ 96.4 تريليون يوان (نحو 14 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.2% على أساس سنوي بالأسعار المقارنة.

وكان القطاع الصناعي المحرك الأكبر لنمو اللوجستيات، حيث ارتفعت قيمة لوجستيات السلع الصناعية 5.8% على أساس سنوي، مساهمة بأكثر من 80% من الزيادة في القيمة الإجمالية للوجستيات الاجتماعية.