منظمة: كوريا الشمالية زادت الإعدامات خلال «الجائحة»

قالت منظمة مدنية ​مقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، إن ‌كوريا ​الشمالية رفعت بشكل كبير عدد عمليات الإعدام التي نفّذتها بعد إغلاق حدودها خلال جائحة «كوفيد-19».

ووثّق تقرير، صدر أمس، عن منظمة «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، 60 حالة جرى خلالها إعدام 148 شخصاً بين عامَي 2020 و2024، ارتفاعاً من 41 حالة خلال ‌السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة.

واستندت النتائج إلى مقابلات مع 880 منشقاً ‌من كوريا الشمالية يعيشون في كوريا الجنوبية، واستخدمت المنظمة صوراً التقطتها ​الأقمار الاصطناعية لتحديد مواقع الإعدام، ​لكنها حذّرت من أن التقرير لا ينبغي اعتباره حاسماً.