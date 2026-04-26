حريقا غابات وحالة طوارئ في ولاية جورجيا الأميركية

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأميركية، برايان ​كيمب، حالة الطوارئ في ‌91 مقاطعة بالولاية، ​حيث تُكافح السلطات حريقي غابات هائلين تسببا في أضرار مادية غير مسبوقة بعدما التهمت النيران أكثر من 120 منزلاً وأبنية أخرى. وقال كيمب في مؤتمر صحافي إن حجم الدمار يُمثل أكبر خسارة في الممتلكات، لافتاً إلى أن ‌الخطر لايزال يهدد نحو 1000 منزل آخر.

وقالت السلطات إن الحرائق اندلعت بسبب ظروف مناخية قاسية تجتاح منطقة الجنوب الشرقي، فيما ذكر مسؤولو الغابات أن حريقَي ​الطريق السريع 82، وطريق باينلاند التهما مجتمِعَين أكثر من 39 ألفاً و500 فدان حتى مساء الجمعة.