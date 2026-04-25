«مرسيدس» تعتزم التوسع في الصين

تعتزم شركة «مرسيدس - بنز» الألمانية للسيارات، الاستفادة بشكل متزايد من خبراتها في السوق الصينية شديدة المنافسة، وتطبيقها في دول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أولا كيلينيوس، على هامش معرض «أوتو تشاينا» في بكين أمام الصحافيين: «نريد الاستفادة من مزايا التطوير هنا، أيضاً في ألمانيا السرعة عامل مهم للغاية». وأضاف كيلينيوس أنه رغم صعوبة السوق في الصين حالياً، تخطط «مرسيدس» لتوسيع فرق التطوير هناك، والاستثمار بشكل مكثف في البحث العلمي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى أيضاً إلى تحويل سلسلة التوريد في الصين إلى مزودين محليين قدر الإمكان لتحقيق مزايا في التكاليف.

وأكد كيلينيوس أن صورة علامة «مرسيدس - بنز» في الصين لاتزال قوية رغم تراجُع المبيعات في السنوات الماضية. وقال: «يجب أن تكسب صورة علامتك التجارية من جديد كل يوم»، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المتعاملين الصينيين الأصغر سناً أكثر ميلاً للتجربة وتغيير العلامات، وهو ما يظهر أيضاً لدى العلامات الصينية التي تشهد تقلبات في المبيعات.

وأشار كيلينيوس إلى أن الشركة تستعد لظروف تنافسية صعبة، موضحاً أن تغييرات الطرز ستؤثر في الأداء هذا العام.

وقال إن «مرسيدس» تخطط لإطلاق فئة «سي» الكهربائية بالكامل، إضافة إلى نسخة كهربائية مخصصة للسوق الصينية من طراز «جي إل سي»، بهدف التوسع في سوق السيارات الكهربائية.