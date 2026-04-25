انخفاض الاقتراض الحكومي في بريطانيا

انخفض اقتراض الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وأوضح المكتب أن الاقتراض تراجع بمقدار 19.8 مليار جنيه استرليني ليصل إلى 132 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي.

وجاء الرقم أقل قليلاً من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة المستقلة المعنية بالتنبؤات الاقتصادية للحكومة، والتي بلغت 132.7 مليار جنيه.

وأوضح المكتب أن الاقتراض في مارس بلغ 12.6 مليار جنيه، متجاوزاً توقعات المحللين، لكنه أقل بمقدار 1.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأدنى مستوى لشهر مارس منذ عام 2022.