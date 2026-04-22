مقترح برفع سن أفراد احتياط الجيش الألماني إلى 70 عاماً

دعا الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لقوات الاحتياط، باستيان إرنست، إلى رفع كبير في الحد الأقصى لسن أفراد الاحتياط، بهدف تعزيز القدرة الدفاعية لألمانيا.

وقال إرنست في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «ينبغي أن نرفع الحد الأقصى لسن أفراد الاحتياطيين من 65 إلى 70 عاماً»، مشيراً إلى أن سن التقاعد تشهد أيضاً ارتفاعاً.

وأضاف: «الناس يظلون في حالة لياقة لفترة أطول، ينبغي ألا نهدر هذه الموارد من الأشخاص ذوي الخبرة الحياتية والمهنية، وإذا كنا نشكو نقصاً في صفوف الشباب، فعلينا أيضاً أن نحسّن الوضع في الطرف الآخر من الهرم العمري».

ومن المقرر أن يعرض وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم، الاستراتيجية العسكرية الألمانية، وكذلك ملف القدرات الجديد للجيش الألماني. وتوضح أول استراتيجية عسكرية كيف ستتعامل ألمانيا مع التهديدات.

ولا يُلزم احتياطيو الجيش الألماني، حتى الآن، بالمشاركة في التدريبات العسكرية، وتتطلب مثل هذه المشاركة موافقة من أفراد الاحتياط أنفسهم، وكذلك من أرباب عملهم، ويواجه هذا المبدأ القائم على الطوعية انتقادات منذ فترة.

ودعا إرنست إلى إلغاء مبدأ الطوعية من جانب أرباب العمل، قائلاً: «ينبغي ألا يكون لهم حق الاعتراض عندما يُستدعى الاحتياطيون للمشاركة في التدريبات، أما الاحتياطيون أنفسهم فلا ينبغي إجبارهم».