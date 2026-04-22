اليابان تُخفّف القيود على تصدير الأسلحة

أعلنت اليابان، أمس، تخفيف قيودها على تصدير الأسلحة المعمول بها منذ عقود، في تغيير تاريخي يفتح الباب أمام بيع أسلحة للخارج من قِبَل الدولة التي تعتمد دستوراً سلمياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجية الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية»، وحظي هذا التغيير بتأييد الحكومة ومجلس الأمن القومي، لكنه أثار حفيظة الصين، التي قال الناطق باسم وزارة خارجيتها، غوو جياكون، إنها تشعر «بقلق بالغ» حيال هذا التغيير.