روسيا ترحّب بـ «إعفاء» جديد يسمح ببيع نفطها

رحّبت موسكو، أمس، بقرار الولايات المتحدة بإصدار إعفاء آخر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الإيرانية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميتريف، عبر تطبيق «تليغرام»: «يفهم الكثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، الأهمية الحيوية والممنهجة للنفط والغاز الروسيين لاستقرار الأسواق العالمية».

وأضاف أن الرفع المؤقت للعقوبات سيؤدي إلى «هيستريا بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وكانت الولايات المتحدة أعفت روسيا من العقوبات المفروضة على النفط مع إغلاق مضيق هرمز.