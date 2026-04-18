فنزويلا تفرج عن 46 سجيناً سياسياً

أفرجت فنزويلا عن 46 سجيناً سياسياً، حسبما أفادت عائلات المعتقلين، وذلك في أحدث عملية من نوعها بعد سقوط الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان معظم المفرج عنهم من بين 173 عاملاً في شركة النفط الفنزويلية الحكومية اعتُقلوا العام الماضي بتهم من بينها التهريب والتخريب والفساد. وقد أفرجت السلطات الفنزويلية عن مئات السجناء السياسيين منذ أن ألقت القوات الأميركية القبض على مادورو خلال عملية نفذتها يناير الماضي.

ويعد قانون العفو، الذي أُقر في فبراير، أحد أهم الإصلاحات التي أقرّتها خليفة مادورو، ديلسي رودريغيز، تحت ضغط من واشنطن، لكن لايزال نحو 500 سجين سياسي يقبعون خلف القضبان.