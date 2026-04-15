سنغافورة تشدد سياستها النقدية

شددت هيئة النقد في سنغافورة، أمس، السياسة النقدية، ورفعت توقعاتها للتضخم، حيث تسبب الصراع في الشرق الأوسط في تقلبات بأسعار الطاقة والإمدادات.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته شبكة «سي إن إيه» السنغافورية، إن اتباع سياسة أكثر تشدداً يُعزّز الدولار السنغافوري، ما يساعد في الحدّ من التضخم.

ورفعت هيئة النقد توقعاتها للتضخم، الأساسي والعام، إلى ما بين 1.5 و2.5%، أمس، بعد أن كانت تراوح سابقاً بين 1 و2%، وكان البنك المركزي السنغافوري قال، في بيان السياسة النقدية الأخير، إن «سلطة النقد السنغافورية في وضع مناسب للاستجابة بفاعلية لأي خطر يهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط».