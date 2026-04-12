تحذير أوروبي من نقص وقود الطيران

حذّرت هيئة المطارات الأوروبية من احتمال حدوث نقص حادّ في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما قد يهدد حركة النقل الجوي، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الأوروبي. وأوضحت الهيئة أن الواردات من منطقة الخليج تمثل نحو 50% من واردات أوروبا من وقود الطيران، ما يجعل الإمدادات عرضة لاضطرابات كبيرة في حال استمرار تَعَطل الملاحة عبر المضيق.

وأعرب المدير العام للهيئة، أوليفييه يانكوفيتش، عن قلق متزايد لدى المطارات الأوروبية بشأن توافر الوقود، محذراً من أن «أزمة في الإمدادات قد تؤدي إلى تعطيل شديد في عمليات المطارات والربط الجوي».