انخفاض مبيعات «بورشه» للسيارات عالمياً

انخفضت مبيعات شركة السيارات الرياضية الألمانية الفارهة «بورشه» في الربع الأول من العام الجاري، في ظل انخفاض المبيعات في الصين، وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وذكرت «بورشه» في بيان، أمس، أن حجم المبيعات على مستوى العالم انخفض بنسبة 15% في الربع الأول في ظل تراجع المبيعات في الصين، حيث تواجه شركات السيارات الفارهة الأوروبية تراجعاً في قوتها التسعيرية في أكبر سوق للسيارات في العالم. وانخفضت مبيعات «بورشه» في الصين بنسبة 20% إلى 7519 سيارة، بحيث أصبح عدد السيارات التي تبيعها الشركة في ألمانيا يفوق عدد السيارات التي تبيعها في الصين، التي كانت أهم أسواق «بورشه» في وقت سابق. وتراجعت المبيعات بنسبة 73% مقارنة بذروة حجم المبيعات التي أعقبت انحسار جائحة «كورونا» في الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغ المبيعات آنذاك 28 ألفاً و85 سيارة.

كما تراجعت مبيعات «بورشه» في الأسواق الأميركية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى قاعدة المقارنة المرتفعة عند طرح السيارة الكهربائية في الفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن توقف برامج التحفيز لشراء السيارات الكهربائية.