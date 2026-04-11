اليابان تسحب المزيد من احتياطيات النفط

قالت اليابان، إنها ستفرج عن ما يعادل 20 يوماً إضافياً من احتياطيات النفط في مايو المقبل، في جولة ثانية لمعالجة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، إن السحب المخطط له من الاحتياطيات الحكومية سيبدأ في أوائل مايو، بعد إفراج سابق الشهر الماضي.

وأضافت أن حكومتها تعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز، كما تسعى إلى تنويع المورِّدين. وحتى السادس من أبريل الجاري، كان لدى اليابان احتياطيات نفطية تكفي لمدة 230 يوماً، بما في ذلك مخزونات حكومية تكفي لـ143 يوماً، وفقاً لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.