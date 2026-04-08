برنامج دعم إفريقي لتخفيف تداعيات الحرب

وافق ​البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أمس، على برنامج دعم بقيمة 10 مليارات دولار، لمساعدة الاقتصادات والبنوك والشركات في إفريقيا ومنطقة الكاريبي على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحادة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الواردات الأساسية، بما فيها الوقود والغاز الطبيعي المسال والأغذية ‌والأسمدة والأدوية، من خلال توفير العملات الأجنبية ‌والسيولة على المدى القصير، ‌لدعم الدول الأعضاء المُعرّضة للخطر، كما يهدف إلى مساعدة مُصدري الطاقة ​والمعادن الأفارقة ‌على الاستفادة ​من ارتفاع الأسعار، وتغيير مسارات التدفقات التجارية، من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في ​السلع الاستراتيجية.