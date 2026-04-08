أسعار البنزين في ألمانيا تقترب من مستوى قياسي

تواصل أسعار الوقود ارتفاعها في ألمانيا، رغم تطبيق ما يُعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، التي بموجبها لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً.

وقد أعلن نادي السيارات الألماني، أمس، أن الديزل سجّل مستويات قياسية جديدة لليوم السادس على التوالي، كما اقترب سعر البنزين أيضاً من الرقم القياسي المُسجل في مارس 2022.

وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع «سوبر إي 10»، الأرخص والشائع على مستوى ألمانيا، 2.192 يورو، أي أقل بمقدار 1.1 سنت من الرقم القياسي المُسجل في 2022، فيما بلغ سعر لتر الديزل 2.443 يورو.

ومع ذلك، كان ارتفاع الأسعار أقل حدة مقارنة بالأيام السابقة، حيث ارتفع سعر «إي 10» بمقدار 0.1 سنت فقط، والديزل بمقدار 0.3 سنت.

وبالمقارنة مع آخر يوم قبل تطبيق «قاعدة الساعة 12»، في الأول من أبريل الجاري، ارتفع سعر «إي 10» منذ ذلك الحين بمقدار 8.5 سنتات لكل لتر، والديزل بمقدار 12.7 سنتاً، أما مقارنة بآخر يوم قبل اندلاع الحرب، فقد كانت الزيادة أكبر بكثير، حيث بلغت أكثر من 41 سنتاً لـ«إي 10» ونحو 70 سنتاً للديزل.