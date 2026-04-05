%16 من الألمان يعدلون خطط السفر بسبب الأزمات

كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الألماني لأبحاث السياحة، بتكليف من الاتحاد الألماني للسياحة، وشمل 1124 شخصاً في نهاية مارس الماضي، أن من بين المشاركين الذين لديهم خطط سفر لعيد الفصح أو للأشهر الثلاثة المقبلة، ذكر 16% أنهم قاموا بتغيير هذه الخطط، بسبب الوضع السياسي العالمي.

ومن بين الذين غيروا خطط سفرهم، قرر 46% عدم القيام برحلة سياحية، في حين ألغى 32% رحلاتهم بالكامل.

ورغم ذلك، لاتزال الرغبة في السفر مرتفعة، حيث يخطط نحو 72% من الألمان للقيام برحلة سياحية واحدة على الأقل داخل البلاد أو خارجها، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.