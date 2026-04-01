ارتفاع أسعار الوقود في أميركا إلى أعلى مستوى منذ 2022

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة لتتخطى أربعة دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، بينما يُعدّ أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب حرب إيران.

وبحسب إحصاء نادي السيارات (إيه إيه إيه)، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولارات، بزيادة أكثر من دولار واحد عن سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو أربعة أعوام، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

يشار إلى أن السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على أربعة دولارات للغالون.

وكانت أسعار النفط الخام المكون الرئيس للبنزين، ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعاً، منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ​دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة، اطلعت عليها «رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود ‌المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع ‌أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب. وقفزت أسعار ‌الغاز الأوروبية بأكثر من 70% منذ بدء الحرب. ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، لأن ​أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنّب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة ‌استهلاك الوقود، أو تقييد تجارة المنتجات النفطية، أو ​تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.