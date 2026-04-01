خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني

أفادت مصادر لـ«رويترز»، ​أمس، بأن كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية خفضت توقعاتها للنمو ​الاقتصادي في عامي 2026 و2027، ورفعت توقعاتها للتضخم بشكل حاد، بسبب حرب إيران.

وخفضت المعاهد توقعاتها للنمو للعام الجاري إلى 0.6%، من 1.3% التي كانت متوقعة في سبتمبر.

وذكرت المصادر أن المعاهد ‌الاقتصادية خفضت أيضاً توقعاتها للنمو في العام المقبل إلى 0.9%، من تقدير سابق ‌كان 1.4%.

وكان الاقتصاد ‌الألماني، المعتمد على ‌التصدير، يعاني صعوبات في النمو منذ جائحة «كوفيد-19»، مع تعرّضه ​للإنهاك بسبب ‌منافسة ​الصين وارتفاع أسعار الطاقة.