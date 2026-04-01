خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني
أفادت مصادر لـ«رويترز»، أمس، بأن كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في عامي 2026 و2027، ورفعت توقعاتها للتضخم بشكل حاد، بسبب حرب إيران.
وخفضت المعاهد توقعاتها للنمو للعام الجاري إلى 0.6%، من 1.3% التي كانت متوقعة في سبتمبر.
وذكرت المصادر أن المعاهد الاقتصادية خفضت أيضاً توقعاتها للنمو في العام المقبل إلى 0.9%، من تقدير سابق كان 1.4%.
وكان الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، يعاني صعوبات في النمو منذ جائحة «كوفيد-19»، مع تعرّضه للإنهاك بسبب منافسة الصين وارتفاع أسعار الطاقة.
